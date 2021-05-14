В Троицком районе под колесами трактора погиб мужчина

Следственный комитет проводит проверку

Во время весенних полевых работ 12 мая в Троицком районе произошло трагическое происшествие. Работник сельскохозяйственного предприятия, проводя полевые работы за рулем трактора, не заметил своего коллегу, который в это время ремонтировал другую сельхозтехнику, и наехал на него. От полученных травм механизатор скончался в больнице вчера, 13 мая.

«Следственное управление СК России по Челябинской области организовало проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия», — прокомментировали в пресс-службе областного следственного управления.

Напомним, сегодня следователи организовали проверку по выяснению причин смерти ребенка, найденного на кладбище Катав-Ивановска.