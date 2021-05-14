На кладбище в Катав-Ивановске нашли тело младенца

Установлена личность матери ребенка

В Катав-Ивановске на кладбище нашли тело новорожденного мальчика. Его 36-летняя мать сообщила, что ребенок родился мертвым в апреле. Об этом сегодня, 14 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Тело ребенка обнаружили накануне, 13 мая. Полицейские и следователи СК установили мать младенца. Ею оказалась 36-летняя жительница Катав-Ивановска. Она сообщила, что мальчик родился мертвым в апреле. Женщина родила дома, после чего, по ее словам, самостоятельно закопала тело ребенка на кладбище.

«Проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти ребенка и принятия процессуального решения», — сообщили в СУ СКР по региону.

Как ранее писал наш сайт, на опушке леса в поселке Мирный Красноармейского района дети во время игр нашли пакет с телом новорожденной девочки.