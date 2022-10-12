В Троицке парня и девушку задержали за распространение наркотиков

Подозреваемые успели сделать 11 закладок

В Троицке сотрудники патрульно-постовой службы задержали 20-летнего магнитогорца и его подругу из Республики Башкортостан. Молодых людей подозревают в попытке сбыта наркотиков. Об этом сегодня, 12 октября, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, пара купила наркотики в Магнитогорске с целью сбыта. В Троицке они успели разместить 11 тайников-закладок. Также свертки с запрещенными веществами нашли дома у задержанных.

В отношении парня и девушки возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.