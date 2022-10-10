В Челябинской области полицейские изъяли 240 килограммов наркотиков

В ГУ МВД подвели итоги работы за 9 месяцев 2022 года

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков подвел итоги работы полиции за 9 месяцев 2022 года. Он отметил снижение количества преступлений по всем направлениям, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

За 9 месяцев полицейскими пресечено порядка восьми тысяч фактов причинения вреда здоровью, побоев и угроз убийством. На 13% снизилось число убийств, почти на 16% — разбоев, фактов хулиганства стало меньше вдвое.

Количество транспортных угонов сократилось более чем на 40%. В два раза снизилось количество квартирных краж. Разбоев стало меньше на 20%.

«Последовательно реализуется Стратегия государственной антинаркотической политики, организовано взаимодействие со всеми субъектами. Сотрудниками полиции пресечено свыше 5400 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято порядка 240 килограммов наркотических средств», — добавили в ведомстве.

Кроме того, за указанный период выявлено порядка 2200 экономических преступлений, в числе которых 161 преступление, связанное с хищением бюджетных средств, более 30 преступлений в сфере лесопромышленной деятельности и другие.

Количество погибших в результате ДТП сократилось на 15%, при этом Михаил Скоков отметил, что в этом направлении предстоит еще много работы.