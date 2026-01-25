Ночью 25 января в Троицке на улице Алихетова в жилом одноквартирном доме произошел пожар. Спасатели при тушении обнаружили погибшим 53-летнего мужчину, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Пожар тушили девять человек с применением трех спецмашин. Причину ЧП устанавливают сотрудники отделения дознания.
Ранее на пожаре в сторожке в Магнитогорске погиб 60-летний местный житель. Предварительно, он нарушил правила эксплуатации электрооборудования.
Спасатели призывают южноуральцев не оставлять включенными на ночь обогреватели и другие электроприборы во избежание трагедии.