В Троицке ночной пожар унес жизнь 53-летнего мужчины

Огонь объял частный дом

Ночью 25 января в Троицке на улице Алихетова в жилом одноквартирном доме произошел пожар. Спасатели при тушении обнаружили погибшим 53-летнего мужчину, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар тушили девять человек с применением трех спецмашин. Причину ЧП устанавливают сотрудники отделения дознания.

Ранее на пожаре в сторожке в Магнитогорске погиб 60-летний местный житель. Предварительно, он нарушил правила эксплуатации электрооборудования.

Спасатели призывают южноуральцев не оставлять включенными на ночь обогреватели и другие электроприборы во избежание трагедии.