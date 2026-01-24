Мужчина погиб на пожаре в сторожке в Магнитогорске

Он нарушил правила эксплуатации электрооборудования

Ночью 24 января в Магнитогорске начался пожар в сторожке, расположенной на улице Зеленцова. В результате ЧП погиб 60-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тело магнитогорца обнаружили спасатели при тушении. Предварительно, мужчина нарушил правила эксплуатации электрооборудования.

Возгорание на площади 4 квадратных метра ликвидировали 8 человек с привлечением двух спецмашин.

Спасатели настоятельно рекомендуют южноуральцам быть предельно осторожными при использовании электроприборов. Важно выключать их, уходя из помещения, а также использовать только исправное оборудование.