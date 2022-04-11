В Троицке мужчина пойдет под суд за гибель 2‑летней девочки от ножевого ранения

Обвиняемый попал холодным оружием в ребенка во время ссоры с сожительницей

Прокуратура Троицка направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя.

Его обвиняют по двум статьям — части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Трагедия случилась ночью 4 февраля в квартире одного из домов Троицка.

Обвиняемый в ходе ссоры с сожительницей схватил нож и попытался нанести женщине удар, но попал в ребенка, который находился у нее на руках. Девочку отвезли в больницу, где она скончалась.



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по факту смерти ребенка.

Дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.