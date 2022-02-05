В Челябинской области двухлетняя девочка скончалась от ножевых ранений

Подозреваемый задержан

В Троицке Челябинской области двухлетний ребенок скончался от ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве задержан, в его отношении возбуждено два уголовных дела, сообщили 5 февраля в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

Инцидент произошел ночью 4 февраля. По версии следствия, местный житель в ходе ссоры со своей сожительницей схватил нож и хотел ударить ее, однако попал в двухлетнюю девочку, которая в этот момент находилась на руках у матери. Ребенка госпитализировали, но спасти ее не удалось.

«В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовных дел по части 4 статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего“), части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ („Покушение на убийство“)»,— сообщили в ведомстве.

Следователи проводят необходимые мероприятия, при необходимости будут назначены судебные экспертизы.

Подозреваемый в убийстве ребенка задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трехлетней девочки на пожаре в Еманжелинском районе.