На реке Увельке ищут пропавшего во время купания южноуральца

Компания друзей хотела переплыть водоем

В Троицке 21-летний парень утонул в реке Увельке. Трагедия произошла накануне вечером в частном секторе. Компания друзей переплывала с берега на берег, и один из них не вышел из воды. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Компания пыталась самостоятельно отыскать товарища, но не получилось. Тогда о ЧП сообщили родственникам и полицейским. Поисками утонувшего занялись спасатели, которые до темноты обследовали дно реки с лодки.

«Значительная площадь поиска из-за отсутствия информации о месте ЧП и перепады глубины от двух до пяти метров вынудили приостановить поиск до утра. Сегодня спасатели возобновили поисковые работы на реке», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Напомним, 8 августа на озере Урефты в Сосновском районе в нескольких метрах от берега обнаружили тело утонувшего рыбака.