В озере под Челябинском утонул рыбак

Тело мужчины искали спасатели

На озере Урефты в Сосновском районе в нескольких метрах от берега обнаружили тело утонувшего рыбака, сообщили сегодня, 8 августа, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина вышел рыбачить на лодке еще 5 августа, рассказывают очевидцы.

«На следующее утро рыбак не вернулся на место стоянки. Его товарищи сообщили в полицию, а накануне несколько человек отчетливо слышали звук падения в воду. На вызов вместе с полицейскими прибыл мобильный отряд спасателей. Лодку нашли в нескольких метрах от берега, еще чуть дальше — тело погибшего», — рассказали в областной ПСС.

Добавим, в Бакальском городском округе продолжаются поиски 41-летнего мужчины, который ушел купаться в необорудованном месте и не вернулся.