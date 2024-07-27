В Челябинской области из-за проливных дождей вода стала переливаться через дороги

Закрыты несколько участков между поселками

В Челябинской области продолжается действие сильнейшего циклона. На 27 июля подписчики информагентства сообщают о нескольких участках дорог, где вода стала переливаться через проезжую часть. Собрали для вас свежие данные.

В Нагайбакском районе затопило трассу, соединяющую село Фершампенуаз и поселок Остроленский. На 16 километре дороги образовался перелив шириной 50 метров и глубиной пять сантиметров. На место отправлен трактор.

Перелит мостик около села Фершампенуаз, который ведет к улицам «первого отделения». Это уже третий раз за год.







Вода в реках в Нагайбакском районе поднимается. По распоряжению главы Егора Тимофеева около поселков и на всех водоемах установлены измерительные линейки.







Непростая ситуация в Пластовском районе. Затопило трассу между Демарино и Михайловкой в направлении последней.







Сейчас на месте работают экстренные службы и руководство района. Как сообщает врио главы Пластовского района Аркадий Даниелян, обстановка на Михайловской плотине в норме, нет уровня весеннего паводка. Все необходимые меры принимаются.







В Сосновском районе обильные осадки также создали немало проблем: вода затопила дорогу между поселками Ленинским и Биргильдой. Угрозы домом нет. Выбраться из Ленинского можно дорогой мимо Высокого и психбольницы в сторону Трубного.







«Есть переливы водоемов через плотинки в населенных пунктах Архангельском, Ленинском, СНТ Железнодорожник. В СНТ сейчас работают сотрудники МЧС, выясняют обстоятельства, определяются с жителями, требуется ли им эвакуация. Оттуда были сообщения, что вода подтопила дома. Ситуация контролируемая, пострадавших нет»,— уточнили в пресс-службе отдела ГО и ЧС по Сосновскому району.

Из-за разлива реки подтопило автодорогу Полетаево — Бутаки, произошел разлив реки. Ее закрыли в обоих направлениях. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.







Опасная ситуация сложилась в водоемах Верхнего Уфалея. Например, вода в реке Генералка поднялась до 160 сантиметров. До критического уровня подъема остается всего десять сантиметров.

«Основной опасности подвергаются частные дома, расположенные в низинах. В качестве временного места размещения для пострадавших жителей определен Городской дворец культуры. Для предотвращения подтоплений на водохранилищах открыты шандоры. Проводятся рейды по контролю за прилегающей территорией частного сектора, попадающего в зону затопления»,— прокомментировали в администрации.

Напомним, накануне вода перелилась через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым. Сейчас ситуация стабилизировалась, движение открыто. Однако обильные осадки в регионе не прекращаются. По данным синоптиков, сегодня в регионе вновь ожидаются ливни. Южноуральцев призывают по возможности остаться дома и не отправляться в дорогу.

В тексте использованы фотографии, предоставленные газетами «Всходы», «Сосновская нива».