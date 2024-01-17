В Снежинске пятиклассник попал в больницу после падения сосульки

Мальчика госпитализировали

Прокуратура ЗАТО Снежинск проводит проверку после падения сосульки с нежилого здания на пятиклассника, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

ЧП случилось в среду, 17 января. 11-летнего ребенка госпитализировали.

«Прокуратура проверит исполнение требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

Как ранее сообщал наш сайт, суд взыскал 5 млн в пользу родителей мальчика, погибшего после падения ледяной глыбы в Фершампенуазе.