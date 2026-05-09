В селе Миасском Челябинской области днем 9 мая прошел град

Непогода обрушилась на Красноармейский округ после праздничных мероприятий

Днем 9 мая в селе Миасское Красноармейского округа выпал град. Местные жители успели завершить торжества в честь Дня Победы. Также провели несколько спортивных состязаний.

Погода изменилась резко. Набежали тучи, полил сильный дождь, затем посыпались градины.

В Челябинском гидрометцентре ранее объявили штормовое предупреждение. Вечером 9 мая и в первой половине ночи 10 мая в отдельных районах области ожидаются грозы, ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность: не стоять у слабых конструкций и деревьев, убрать вещи с балконов, закрыть окна.