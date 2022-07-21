В Сатке после публикации в СМИ закрыли люк, в который упал 11‑летний мальчик

Работы провели специалисты АО «Энергосистемы»

Сегодня, 21 июля, после публикации на сайте Первого областного информагентства просьбы жителя Сатки о закрытии опасного люка, ответственная за коллектор компания наконец забетонировала его. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее Сергей Волков опубликовал пост и напомнил о беде, которая приключилась с его сыном 30 декабря 2021 года. Денис шел на тренировку, провалился в открытый люк и получил компрессионный перелом позвоночника. Сегодня Сергей Волков вернулся на место ЧП и обнаружил, что дюкерная камера до сих пор открыта.

«Как сообщили нам в МКУ „Городское управление ЖКХ“, в настоящее время АО „Энергосистемы“ уже провело работы по установке крышки люка», — рассказали в администрации Саткинского муниципального района.

Первое областное информагентство рассказывало подробности истории Дениса Волкова. После ЧП мальчика перевели на домашнее обучение. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Накануне, 20 июля, в челябинском поселке Федоровка 7-летний мальчик упал в открытый люк возле школы и погиб. Следственные органы возбудили дело по факту смерти ребенка. Проверку проводит прокуратура.

В тот же день министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов сообщил, что органы образования проведут расследование и окажут содействие правоохранительным структурам.







