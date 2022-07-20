СК возбудил дело после гибели ребенка в колодце в Челябинске

Мальчик гулял со сверстниками возле школы

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летнего мальчика в челябинском поселке Федоровка, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия случилась сегодня днем, 20 июля. Мальчик играл со сверстниками возле школы № 131 и в какой-то момент прыгнул на колодец, заваленный ветками. Ребенок не заметил опасности и не знал, что люк открыт. Друзья тут же побежали за помощью, однако мальчик быстро утонул в ледяной воде.

«Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ („Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека“). Устанавливаются виновные лица», — рассказали в ведомстве.

Проверку по факту гибели ребенка проводит и прокуратура.