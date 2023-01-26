В Сатке четырехлетняя девочка выпала из окна

Пострадавшую госпитализировали

В Сатке четырехлетняя девочка осталась одна в квартире на четвертом этаже, забралась на подоконник, открыла окно и выпала из него. Об этом сегодня, 26 января, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мама девочки в момент происшествия отводила младшего ребенка в садик.

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть из районной больницы. Семья девочки опрошена, проводится проверка. Ранее семья не состояла на учете», — рассказали в региональном полицейском главке.