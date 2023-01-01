В Миассе 12-летняя школьница выпала в новогоднюю ночь из окна

Девочка отмечала праздник в кругу знакомых

В Миассе 12-летняя школьница выпала из окна на третьем этаже. Инцидент произошел в новогоднюю ночь, во время праздника в кругу знакомых. Информацию о случившемся ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что девочка отмечала праздник со своими знакомыми. Родителей рядом не было. Ребенок выжил, но получил травмы. О характере травм в полиции не сообщают.

«Пострадавшая девочка из благополучной семьи. До этого случая претензий к ее родителям у органов не было. И сама девочка на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, в поле зрения органов внутренних дел никогда не попадала»,

— замечают в пресс-службе.

Полиция проверяет обстоятельства происшествия.

Ранее похожий случай произошел в Магнитогорске. Там семилетняя девочка из благополучной семьи выпала из окна на четвертом этаже и выжила.