Известно, что девочка отмечала праздник со своими знакомыми. Родителей рядом не было. Ребенок выжил, но получил травмы. О характере травм в полиции не сообщают.
«Пострадавшая девочка из благополучной семьи. До этого случая претензий к ее родителям у органов не было. И сама девочка на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, в поле зрения органов внутренних дел никогда не попадала», — замечают в пресс-службе.
Полиция проверяет обстоятельства происшествия.
Ранее похожий случай произошел в Магнитогорске. Там семилетняя девочка из благополучной семьи выпала из окна на четвертом этаже и выжила.