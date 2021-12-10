В Россию из Испании отправили организатора челябинской преступной группы

Дело расследуют в Главном следственном управлении РФ

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию граждан РФ Валерия Коваленко и Алексея Пригоду. Предварительно известно, что Валерий Коваленко руководил преступным сообществом, участники которого сбывали южноуральцам биологически активные добавки. Дело будет рассмотрено в Главном следственном управлении РФ, сообщает прокуратура России.

Коваленко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размере, организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В ходе предварительного расследования установлено, что в июне 2016 года Коваленко создал и в дальнейшем руководил преступным сообществом. Его участники похищали деньги граждан под предлогом возврата компенсации за приобретенные ими якобы контрафактные биологически активные добавки. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму не менее 55 млн рублей.

«Для сохранения в тайне криминального характера происхождения денежных средств, а также для придания правомерности факту их получения Коваленко заключил договор на покупку имущества. В целях конспирации при проведении финансовых операций он использовал банковскую карту, оформленную на другого человека. В мае 2020 года по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации он объявлен в международный розыск», — сообщает прокуратура РФ.

В связи с сообщением НЦБ Интерпола Испании о задержании 24 июля 2020 года Коваленко на территории данного государства Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче, который в октябре 2021 года был удовлетворен.

Вероятно, дело Коваленко продолжилось. В начале декабря прокуратура Челябинска утвердила обвинение в отношении 13 участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве через продажи контрафактных биологических добавок.