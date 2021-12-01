В Челябинске осудят участников преступной группы, похитивших 90 миллионов рублей

Мошенники обманывали россиян, сообщая о проданных им контрафактных биологических добавках

Прокуратура Челябинска утвердила обвинение в отношении 13 участников преступной группы в совершении двух преступлений и направила уголовные дела в суд. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем»), сообщили 30 ноября в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что преступное сообщество создал уроженец Ульяновской области. Его участники, находящиеся за границей, на протяжении четырех лет — с 2016 по 2020 годы обзванивали граждан и сообщали им о якобы совершенном в их отношении мошенничестве — продаже контрафактных биологических добавок. Также участники группы сообщали, что обманутым положена компенсация, однако сначала им необходимо оплатить подоходный налог, услуги инкассации и хранения денег в банковской ячейке.

«В результате 101 потерпевшим переведены денежные средства в сумме около 90 миллионов рублей. Обвиняемые выполняли действия по выводу денежных средств с банковских счетов, на которые поступали похищенные денежные средства, и отвечали за распределение и передачу их организатору преступного сообщества»,— уточнили в ведомстве.

На имущество обвиняемых — четыре автомобиля, три земельных участка, пять жилых и одно нежилое помещение наложен арест.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, предполагаемый организатор теневого бизнеса и еще двое его сообщников находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Уголовные дела рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.