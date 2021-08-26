В Росгвардии назвали причину оцепления здания mini театра в Челябинске

Посетителей вывели на улицу из-за пакета, оставленного в магазине

В Челябинске поздним вечером 25 августа оцепили здание mini театра, расположенного в доме 45 по улице Плеханова. Выяснилось, что причиной ЧП стала коробка, которую обнаружили на месте сотрудники ОМОНа. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«На место выезжала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Была обнаружена коробка, не представляющая опасности», — прокомментировал начальник пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Напомним, вечером 25 августа в театре на Плеханова должна была состояться читка пьесы «Немецкие писатели-трансвеститы». Однако, по словам очевидцев, в продуктовый магазин, расположенный в здании, неизвестный занес пакет и сообщил, что там бомба. Посетителей вывели на улицу, дом оцепили. Из-за ЧП мероприятие прошло в квартире одного из актеров.