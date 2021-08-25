В Челябинске на улице Плеханова оцепили здание mini театра

В расположенном рядом магазине заподозрили бомбу

В Челябинске читка треш-пьесы в mini театре обернулась оцеплением здания. В доме 45 на улице Плеханова, где расположен театр и продуктовый магазин, покупатели сообщили о неизвестном пакете, оставленном в магазине. Очевидцы сообщают, что из магазина вышли все люди, помещение оцеплено.

Пока в полиции уточняют информацию.

По удивительному стечению обстоятельств сегодня вечером в театре должна состояться читка нецензурной и провокационной пьесы.

«Чем мы можем ответить на пошлость? тем же. Как мы можем выжить в этом продажном мире? Засунуть свою гордость подальше в ж... у, нарядиться трансвеститом и делать то, что от тебя требуют. Чего ещё мы не испробовали в погоне за успехом и деньгами?» — гласит анонс читки.

Порно-комедия от немецких писателей-трансвеститов в театре не состоялась. Читку пришлось провести в квартире одногоиз актеров.