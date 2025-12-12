В поселке Челябинской области расследуют гибель бабушки и внучки

По предварительным данным, они отравились угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели бабушки и четырехлетней внучки в Варненском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 декабря в поселке Ракитном. Мальчик и девочка были в гостях бабушки. В один момент женщина перестала выходить на связь. Отец сразу же поехал к ним. Открыть дверь у мужчины не получилось, и он выбил окно.

Он обнаружил тело 65-летней женщины и едва дышавших детей. Он сам повез их в районную больницу, девочка умерла по дороге. Шестилетний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации ЧОДКБ.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Проводится проверка.