Бабушка с двумя детьми отравились угарным газом в Челябинской области

За жизнь мальчика борются врачи



Бабушка с двумя детьми отравились угарным газом. Трагедия произошла в поселке Ракитном Варенского округа вчера вечером, 11 декабря. Пенсионерка и девочка скончались, за жизнь шестилетнего мальчика борются врачи. Он находится в реанимации ЧОДКБ, сообщили ИА «Первое областное» в больнице.

Шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка были в гостях у бабушки. Женщина перестала выходить на связь, родители заподозрили неладное.

Отец семейства сразу отправился туда. Дверь в доме никто не отрывал, он выбил окно и попал внутрь. Там он нашел безжизненное тело пенсионерки и едва дышавших детей. Он сам повез их в районную больницу, девочка умерла по дороге, сообщает газета «Советское село».

Шестилетний мальчик был отправлен в местную реанимацию. Сегодня утром его перевезли в ЧОДКБ. В больнице сообщили, что ребенок в реанимации.