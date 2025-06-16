Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения ребенка из окна четвертого этажа в Пласте. В случившемся есть признаки преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщает пресс-центр регионального управления СКР.
По данным следствия, шестилетний мальчик находился дома вместе с несовершеннолетними братом и сестрой, взрослых с детьми не было — мама детей была на работе.
«Ребенок залез на балконное окно, облокотился на москитную сетку, в результате чего выпал», — пояснили в следственном управлении.
После падения мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами, врачи продолжают бороться за его жизнь.
Следователем отдела по Южноуральску выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся. В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.