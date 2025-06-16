Ребенок выпал из окна 4‑го этажа в Пласте

За его жизнь борются врачи ЧОДКБ

В Пласте Челябинской области выпал из окна семилетний ребенок. Инцидент произошел в доме на улице Строителей в минувшую пятницу, 13 июня, рассказали в полиции города.

Мальчик выпал с высоты четвертого этажа. С тяжелыми травмами ребенок госпитализирован в челябинскую больницу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, если ребенок получил травму из-за недосмотра взрослых, это предполагает административную или уголовную ответственность.

Статья 5.35 КоАП РФ. Предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Санкция — предупреждение или административный штраф до 500 рублей.

Статья 156 УК РФ. Устанавливает ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего — лишение свободы на срок до 3 лет.