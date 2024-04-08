В Озерске спасли провалившуюся под лед девочку

Ребенок находится в удовлетворительном состоянии

Девочка семи лет во время прогулки по льду городского пруда в Озерске провалилась в воду. Она погрузилась по пояс. Ребенка спасли очевидцы, сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области. Сообщение о случившемся поступило дежурному ЕДДС Озерского городского округа.

Девочка была одна. После спасения ее передали бригаде скорой медицинской помощи. Состояние ребенка удовлетворительное. В медицинской помощи девочка не нуждается, ее передали родителям.

«Сотрудниками полиции с родителями проводится профилактическая беседа. Сотрудники МЧС пытаются достучаться до сознательности родителей: проведите разъяснительную беседу со своими детьми об опасностях весеннего льда! Бесстрашного очевидца в нужный момент может не оказаться рядом»,— отмечают в пресс-службе ведомства.

Недавно в Челябинске проводили учения по спасению провалившихся под лед. Там были наши корреспонденты, и они рассказали и показали, как спасают тех, кто оказался в ледяной ловушке.