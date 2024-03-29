В Челябинске провели учения по спасению провалившихся под лед

Кадры с утопающими — в нашем фоторепортаже

С наступлением плюсовых температур выходить на лед стало опасно. Кажется, что реки и озера находятся под толстым слоем наледи, но это не так. Спасатели Челябинской области провели учения на реке Миасс и показали, как спасают тех, кто оказался в ледяной ловушке.





Русское авось нередко приводит к трагедиям, и помочь людям, провалившимся под лед, могут только спасатели или случайные прохожие. При этом нужно понимать, что действовать в такой ситуации необходимо очень осторожно, чтобы не провалиться вместе с пострадавшим.





Роль утопающих исполнили сотрудники Поисково-спасательной службы на водных объектах. В теплых костюмах, они пробирались на тонкий лед.





Отрабатывали две ситуации: когда человек застрял на крошащемся льду и когда угодил уже под воду. Также спасатели продемонстрировали элементы самоспасения, владея которыми пострадавший может самостоятельно выбраться из полыньи.





«Мы регулярно информируем жителей и гостей города об опасности и запрете выхода на тонкий лед. При этом мы практически каждый день фиксируем случаи нахождения людей, рыбаков, подростков на поверхности водоемов. Это подвергает опасности их здоровье и жизнь. Мы призываем всех жителей Челябинска беречь себя и своих близких. Разговаривайте с детьми, объясняйте им, что это не место для игр», — подчеркнул заместитель мэра Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.





Любой человек может вызволить людей из ледяной воды при помощи длинных палок и элементов одежды. На лед нужно выбираться только ползком, широко расставив руки и ноги.





Профессионалы же используют специальные приспособления — спасательную доску. Иногда до утопающих приходится добираться на катерах-амфибиях.









Особенно опасным является лед, который покрыт слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее.





Весной темный лед самый опасный: он уже пропитан водой. Южноуральцев призывают не выходить на лед. Тех, кто будет выходить на водоемы, где установлены таблички «Выход на лед запрещен», ждут штрафы в размере до двух тысяч рублей.





Спасатели напомнили: если вы оказались на тонком льду и он затрещал под ногами, нельзя впадать в панику. Необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место. Очевидцы происшествия могут позвонить по телефонам 101 или 112.