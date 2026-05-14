В Озерске мать погибшего участника СВО и ее внучка лишились почти 10 млн

Крупную сумму они передали курьеру мошенников

В полицию Озерска обратилась 70‑летняя женщина с заявлением о хищении в особо крупном размере: жертвами аферы стали она и ее 39‑летняя внучка, общий ущерб — около 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального главка рассказали подробности аферы мошенников.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником общественного или социального фонда. Он предложил выбрать компенсацию в связи с гибелью сына в зоне специальной военной операции — единовременную выплату или земельный участок. Доверчивая пенсионерка продиктовала номер СНИЛСа, после чего рассказала о звонке внучке. Женщина заподозрила, что это может быть обман, но попыталась помочь — она взяла телефон бабушки, чтобы перевести и обналичить сбережения и тем самым «спасти» их.

В этот момент на телефон пенсионерки поступил второй звонок — якобы от правоохранительных органов, которые сообщили, что с ее счета якобы пытались перевести 2,1 миллиона рублей. Звонившие заверили, что перевод заблокирован. Мошенники перевели общение в мессенджер и подключили видеозвонки для убедительности. Затем аферисты убедили пенсионерку и внучку, что в банке работают недобросовестные сотрудники и для сохранения денег необходимо срочно закрыть вклад и снять все наличные.

На следующий день злоумышленники пояснили, что банк должен проверить наличные «на подлинность», и потребовали тайно передать деньги курьеру. Внучка, будучи уверенной, что действует по указанию «силовиков», собрала многомиллионную сумму, вызвала такси и поехала в соседний поселок. В безлюдном месте у гаражей к ней подошел мужчина, назвал кодовое слово и забрал пакет с деньгами. Девушка вернулась домой и ждала дальнейших указаний, но на следующий день увидела, что переписка в мессенджере очищена, а аккаунт собеседника удален. Только тогда женщины поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в полицию.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Правоохранители напоминают, что сотрудники соцзащиты, банков и правоохранительных органов никогда не просят передавать наличные курьерам или переводить деньги на «безопасные» счета. При подозрительных звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор и лично обратиться в соответствующее ведомство.



