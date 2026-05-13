В Челябинске отправили в колонию вымогавшего у женщины 30 млн кемеровчанина

Осужденный разговаривал с потерпевшей от лица правоохранителя

В Челябинском областном суде вынесли приговор уроженцу Кемеровской области, обвиняемому в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подробности рассказали в региональном управлении ФСБ.

Осужденный был участником преступной группы, которая под разными предлогами вымогала у россиян деньги. Весной 2025 года одной из его потенциальных жертв оказалась жительница Челябинской области. Мошенник склонял потерпевшую к передаче ему 30 миллионов рублей. Но получить крупную сумму мужчине не удалось: его задержали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими областного главка.

Следствие доказало вину кемеровчанина в покушении на мошенничество. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.