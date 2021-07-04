В Озерске от удара молнии загорелась крыша пятиэтажки

Возгорание ликвидировали 12 пожарных

Поздно вечером 3 июля в Озерске Челябинской области молния попала в крышу пятиэтажного дома, расположенного на улице Карла Маркса, 3. Начался пожар. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание в кратчайшие сроки. Подробнее об инциденте корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Специального управления ФПС № 1 МЧС России.

«Действительно, причиной пожара стало попадание грозового разряда. Сообщение поступило в 22:42, полная ликвидация объявлена в 23:00. На место выезжали две цистерны и автолестница, работали 12 человек личного состава. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

В социальных сетях жители пострадавшего дома выразили благодарность спасателям за оперативную работу:

«Ребята-пожарные, вы самые настоящие герои. Я думала, что только в кино бывает такое... А тут своими глазами увидела, как подлетели пожарные расчеты, оттуда бегом помчались пожарные... Все очень четко, слаженно. Возгорание ликвидировали достаточно быстро, несмотря на погоду. Жители Карла Маркса, 3 очень благодарны вам!»— написала пользователь Елена Карсакова в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Другие комментаторы также отметили, что пожарные прибыли на место ЧП быстро.

Напомним, аналогичная ситуация 22 июня произошла в микрорайоне Залесье под Челябинском. Разряд молнии попал в крышу многоквартирного дома, начавшийся пожар полностью уничтожил кровлю. Работы по ее восстановлению ведутся и сегодня, 3 июля.