В Озерске двух человек покусал еж с бешенством

Взрослому и ребенку оказывают медицинскую помощь

В Озерске курс лечения от бешенства проходят два местных жителя. На территории садового участка взрослого и ребенка укусил лесной еж, с которым они играли и пытались покормить. Позже оказалось, зверек был переносчиком бешенства. Об этом сообщили на официальной странице клинической больницы № 71.

Еж укусил людей 30 июня. В тот же день они обратились в больницу, сразу был начат курс уколов.

Новый случай бешенства у диких животных зарегистрирован в Озерском городском округе в июле текущего года.

«14 июля у отловленного ежа был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай бешенства. Это уже второй случай регистрации бешенства у диких животных в Озерске. В мае аналогичный случай произошел во дворе дома по улице Монтажников. Тогда ребенка укусила бешеная крыса», — сообщили в пресс-службе ФГБУЗ «Клиническая больница № 71 ФМБА России».

Жителей Озерска просят быть осторожными и следить за детьми. Запрещено близко подходить к диким или безнадзорным животным, ловить и кормить их. Если вы или ваш ребенок пострадали от укуса животного, как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, с начала года в Челябинской области от бешенства погибли 15 собак, 2 енотовидные собаки, 10 лис, 8 кошек и 2 декоративные крысы.