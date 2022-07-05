«С 27 июня по 3 июля в Челябинской области зафиксированы два случая бешенства животных. Погибла дикая лиса в поселке Сурменевском Верхнеуральского района и домашняя кошка в Челябинске. Кошка жила в частном секторе Тракторозаводского района», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь ведомства Татьяна Нахтигаль.
В поселке и микрорайоне областного центра, где выявлены погибшие животные, объявлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.
С начала года в Челябинской области от смертельного вируса, не считая этих животных, погибли 15 собак, две енотовидные собаки, девять лис, семь кошек и две декоративные крысы.