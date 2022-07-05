В Челябинске от бешенства умерла домашняя кошка

Еще одной жертвой смертельной инфекции на минувшей неделе стала лиса

Еще два животных погибли от бешенства на минувшей неделе в Челябинской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С 27 июня по 3 июля в Челябинской области зафиксированы два случая бешенства животных. Погибла дикая лиса в поселке Сурменевском Верхнеуральского района и домашняя кошка в Челябинске. Кошка жила в частном секторе Тракторозаводского района»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь ведомства Татьяна Нахтигаль.

В поселке и микрорайоне областного центра, где выявлены погибшие животные, объявлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

С начала года в Челябинской области от смертельного вируса, не считая этих животных, погибли 15 собак, две енотовидные собаки, девять лис, семь кошек и две декоративные крысы.