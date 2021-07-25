В озере в Челябинской области произошел массовый замор рыбы

Местные жители жалуются на неприятный запах

Жители Челябинской области пожаловались в социальных сетях на массовый замор рыбы в озере Ачакуль в Нагайбакском районе. Видео очевидцы выложили в социальную сеть «ВКонтакте».

«Рыба задохнулась на озере Ачакуль в поселке Арсинский Нагайбакского района и третьи сутки валяется на берегу, тухнет»,— написал пожелавший остаться анонимным южноуралец.

Также очевидец отметил, что озеро в этом году сильно обмелело.

Одни местные жители предполагают, что причиной замора стала аномальная жара и обмеление озера. Другие считают, что рыбу отравили специально или сбросили в озеро отходы, которые и стали причиной гибели рыбы.

В ситуации разбираются сотрудники регионального Рыбнадзора.

Напомним, аналогичная ситуация произошла недавно в реке Ай в Златоусте. Тогда в пресс-службе Минэкологии Челябинской области ответили, что проведут проверку. На сегодняшний день ее итоги не опубликованы ни на официальном сайте ведомства, ни в СМИ. При этом замминистра экологии Виталий Безруков отмечал, что подобные случаи не единичны, и чаще всего связаны с природными причинами.