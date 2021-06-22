Жители Златоуста обнаружили десятки мертвых рыб на берегу реки Ай

Региональное Минэкологии организовало проверку

Рыбаки Златоуста обнаружили замор рыбы в реке Ай. Еще в минувшие выходные они обратились к местным общественникам и экоактивистам с просьбой разобраться. Сообщения в соцсетях и СМИ о гибели карасей вдоль берега реки сегодня, 22 июня, прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. В своем телеграм-канале он подтвердил факт замора.

«Данный инцидент взят на контроль министерством экологии Челябинской области. По факту замора рыбы будет проведена проверка. Специалисты уже выехали к месту происшествия для забора воды», — прокомментировал Виталий Безруков.

Свою проверку организовали и общественники Златоуста. Они обратились в надзорные ведомства региона.

«Гражданский патруль обратился в природоохранную прокуратуру Челябинской области с просьбой установить причину массового замора рыбы на реке Ай. С этой же просьбой общественники обратились и в Росприроднадзор Челябинской области», — рассказали представители местной общественной организации «Гражданский патруль».

Местные жители опасаются, что рыба могла попасть на рынки, ею могли кормить домашних кошек и даже употреблять в пищу.

Между тем в министерстве экологии отмечают, что подобные случаи не единичны. В этом году жители области уже наблюдали такое на Айском пруду и на других водоемах региона. По словам Виталия Безрукова, все они были связаны с естественными и природными причинами: аномальной жарой, большим прогревом водоемов из-за падения уровня воды и цветения сине-зеленых водорослей.