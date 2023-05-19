В одном из дворов Челябинска с иномарки украли четыре колеса

Ущерб — не менее 100 тысяч рублей

В Тракторозаводском районе Челябинска два местных жителя украли все четыре колеса у припаркованного во дворе многоэтажки автомобиля Chery Tiggo. Ущерб оценили не менее чем в 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские задержали подозреваемых и изъяли колеса недалеко от места преступления. Оказалось, что злоумышленники пришли к машине ночью. Они сняли колеса с помощью баллонного ключа и уехали по заранее спланированному маршруту.

В полиции возбудили уголовное дело о краже (частью 1 статьи 158 УК РФ). Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания на время, пока им не изберут меру пресечения.

Напомним, ранее в Миассе сотрудник предприятия угнал грузовик, чтобы добраться до дома. Мужчина приехал на Южный Урал для работы вахтой.