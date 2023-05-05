Прокуратура проводит проверку по факту пожаров в «Зигальге» и Ильменском заповеднике

Ведомство даст оценку действиям должностных лиц

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожаров в национальном парке «Зигальга» и Ильменском государственном заповеднике, сообщает пресс-служба ведомства.

Будет дана оценка действиям должностных лиц особо охраняемых территорий при подготовке к пожароопасному сезону, наличию необходимых сил и средств тушения огня.

«Кроме того, проверке подвергнутся вопросы своевременности принятых уполномоченными органами мер, направленных на прекращение распространения пожаров и тушения», — сообщили в областной прокуратуре.

С вечера 4 мая в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области тушат пожар. Огонь распространился на площади около 100 гектаров.



На обширной территории вокруг Миасса в Челябинской области вечером 3 мая полыхали пожары. Огонь распространился за поселком Андреевка, вдоль Окружной дороги, захватил территорию Ильменского заповедника, пошел по Ильменскому хребту.

Только за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 272 га.

