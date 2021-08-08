В Нагайбакском районе в ДТП погибли женщина с ребенком

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением

Накануне днем, 7 августа, на трассе в Нагайбакском районе иномарка попала в ДТП. В результате водитель и пассажир — трехлетняя девочка — скончались, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В 16:40 на 2 километре автодороги Балканы — Солодянка водитель автомобиля „Део Матиз“ — женщина, 1995 года рождения, по предварительным данным не справилась с управлением и совершила съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажирка, 2018 года рождения, от полученных травм скончались в автомобиле скорой помощи»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД Нагайбакского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 6 августа на трассе в Увельском районе под колесами автомобиля также погибла трехлетняя девочка. По предварительным данным, родители малышки хотели ее сфотографировать, но не уследили: ребенок выбежал на дорогу.