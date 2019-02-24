/ В Нагайбакском районе ищут мужчину с татуировкой в виде перстня

Он не выходит на связь с близкими больше недели.

В поселке Южный Нагайбакского района разыскивают мужчину 1984 года рождения. Александр Щелоков ушел из дома еще 16 февраля 2019 года. Его настоящее местонахождение неизвестно, на связь с родными и близкими он не выходит.

Александр был одет в черные штаны, такого же цвета кожаную куртку с подкладом, черную шапку с серой полоской.

Особые приметы: рост 167 сантиметров, вес около 60 килограмм, темно-русые волосы, голубые глаза. На среднем пальце правой руки татуировка в виде перстня, на плече левой руки абстракция, на колене левой ноги татуировка в виде звезды.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Александра Щелокова, сообщите ее по номерам телефонов:

8−908−576−47−33 — Мария

8−963−094−50−85 — Денис