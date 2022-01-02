В микрорайоне Парковый в Челябинске неизвестные взорвали петарду в подъезде многоэтажки

Правоохранители разыскивают хулиганов

В Челябинске в подъезде одного из домов в микрорайоне «Парковый» неизвестные взорвали петарду. Ударной волной выбило дверь и стекла. Об этом сообщили вечером 1 января в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в доме № 24 по улице Александра Шмакова. Судя по опубликованным записям, в подъезд зашли трое молодых людей, установили на подоконнике петарду, подожгли ее и быстро выбежали. Спустя несколько секунд в подъезде раздался взрыв, ударной волной выбило дверь и стекла, помещение заполнилось дымом.

Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Заявление поступило около часа ночи в Отдел полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску. Все обстоятельства выясняются, устанавливаются личности причастных к происшествию»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в Магнитогорске в ночь на 1 января во время запуска фейерверков загорелся балкон квартиры, расположенной в пятиэтажном доме на улице Бориса Ручьева. Хозяев в этот момент не было дома, предотвратить пожар в квартире удалось благодаря бдительным соседям, которые вызвали пожарных.