В Магнитогорске после запуска фейерверка в новогоднюю ночь загорелся балкон

На место инцидента вызывали пожарных

В Магнитогорске во время запуска фейерверков в новогоднюю ночь загорелся балкон жилого дома. Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Бориса Ручьева. Об этом в субботу, 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Несмотря на организацию специальных площадок для запуска пиротехники, население всю ночь „стреляло“ салютами во дворах. Один из таких запусков не обошелся без ЧП. В пловине первого ночи в Магнитогорске загорелся балкон на четвертом этаже жилого дома. Экстренно прибывшие сотрудники МЧС поднялись по автолестнице на балкон и ликвидировали небольшой очаг горения подручными средствами», — рассказала дежруный сотрудник пресс-службы Ирина Шафеева.

Хозяев не было дома. Помощь вызвали очевидцы.

По словам Шафеевой, их звонок предотвратил пожар в квартире.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не использовать пиротехнику во дворах и в непосредственной близости от строений.

А накануне, 31 декабря, южноуральцы по своей халатности сожгли несколько частных бань.