Суд изменил наказание для водителя за гибель девочки в ДТП под Челябинском

Бывшему полицейскому назначили 3 года в колонии-поселении

В Челябинске в четверг, 5 мая, областной суд изменил наказание для осужденного ранее водителя внедорожника, виновного в ДТП в Красноармейском районе 24 октября 2020 года. Тогда в результате аварии погибла 11 летняя Кира Кондратова. Ранее суд назначил виновнику условное осуждение, но сегодня, по данным пресс-службы ведомства, Фемида удовлетворила требование прокурора. Теперь бывший полицейский Олег Каширин проведет три года в колонии-поселении. Подробнее — в материале.

21 февраля 2022 года водителю внедорожника, который влетел в иномарку в Красноармейском районе, вынесли приговор. В аварии тогда погибла девочка, еще 4 человека получили травмы. По решению суда, виновник аварии — бывший полицейский Олег Каширин получил условное наказание. Мать погибшей школьницы была не согласна с таким решением. Сегодня областной суд удовлетворил требование прокурора и намерения пострадавшей женщины добиться справедливого наказания.

Как рассказала ранее медиахолдингу «Первый областной» Ксения Кондратова, мама погибшей Киры, утром 24 октября 2020 года назад Ксения вместе с дочерью ехали на занятия. Дорогу Петровский — Сычево — Лазурный в Красноармейском районе женщина знала хорошо. На затяжном повороте она начала притормаживать и заметила, как на автомобиль несется Hyundai Santa Fe. Попыталась избежать аварии. Но не вышло.

На месте аварии остановились очевидцы, они попытались помочь женщине и ребенку. Пострадавшая мать сама пыталась нащупать пульс у ребенка и до последнего верила, что Кира жива. Но чуда не произошло...

Сама женщина прошла лечение и операции.

В аварии, как рассказывает Ксения, была и его семья, которая тоже получила серьезные травмы.

Подполковник полиции в отставке Олег Каширин рассказывал, что сразу признал свою вину и не раз пытался попросить прощения.

Сегодня Челябинский областной суд отменил условное осуждение и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами сроком на 2 года 9 месяцев.