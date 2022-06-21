В Миассе водитель «Лады Гранта» сбил 13‑летнюю девочку на пешеходном переходе

Ребенка госпитализировали

В Миассе накануне сбили 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехала «Лада Гранта». Девочка получила травмы и была госпитализирована, сообщает полиция Миасского городского округа.

20 июня около трех часов дня на улице Готвальда 48-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» наехал на девочку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок двигался справа налево по направлению движения транспортного средства.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», — пояснили в городском управлении полиции.

Напомним, жуткое ДТП произошло накануне на трассе М-5 «Урал»: водители грузовиков пострадали в лобовом столкновении.