В Миассе во время купания утонула 12‑летняя школьница

Погибшую нашли на глубине 2,5 метра

В Миасском городском округе в реке Миасс спасатели нашли тело 12-летней девочки. Погибшую искали специалисты пожарной охраны и спасатели, рассказали Первому областному информагентству в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Трагедия случилась накануне вечером. Спасателей вызвали очевидцы, которые заметили тонущую в реке Миасс девочку.

«Погибшую нашли в этот же вечер на глубине 2,5 метра в 10 метрах от берега. Тело ребенка передано сотрудникам полиции. В обстоятельствах гибели ребенка будут разбираться правоохранительные органы. Также они выяснят, почему несовершеннолетняя купалась без сопровождения взрослых», — рассказали в ПСС по региону.

По предварительным данным, девочка со сверстниками купались в необорудованном для купания месте.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, в реке Ай в Челябинской области утонул 14-летний школьник.

В начале июня в реке Увельке утонул мальчик. Ребенок купался в необорудованном месте.