В Миассе вспыхнул лесной пожар в районе Тургоякского шоссе

Из-за задымления в городе ограничили движение транспорта

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В Миассе днем 24 августа загорелся лес. Огонь перешел на траву с тления торфяника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте пожара работают 16 человек и 4 автоцистерны от МЧС. Угрозы населенным пунктам нет, добавили в чрезвычайном ведомстве. Кроме того, из-за сильного дыма на Тургоякском шоссе ограничили движение транспорта на участке дороги от остановки «КБ им. Макеева» до Машгородка.

«Просим выбирать другой маршрут до северной части города. На месте ведутся работы по тушению пожара. Привлечены все возможные силы и средства. В ближайшее время движение будет восстановлено», — сообщили в управлении ГОЧС по Миассу.

В настоящее время площадь пожара уточняется.