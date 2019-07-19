В Миассе сгорело сразу несколько частных жилых домов

Пожару был присвоен ранг повышенной сложности.

В городе Миасс Челябинской области сгорело сразу несколько частных жилых домов. Возгорание началось днем 18 июля, очевидцы сообщили о пожаре на улице Чернореченская. На место происшествия выехали бойцы 29-ой пожарно-спасательной части.

«Плотная деревянная застройка способствовала быстрому распространению пламени, огонь ринулся на соседний дом. Пожару был присвоен повышенный номер сложности — „1 БИС“, к месту вызова направлена дополнительная техника. Через некоторое время 6 боевых расчетов смогли локализовать и ликвидировать горение, однако проливка деревянных элементов, для предотвращения повторного загорания, продолжалась несколько часов», — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Во время происшествия никто не пострадал. Проживающие в доме мужчина и женщина выбрались из пожара самостоятельно, медицинская помощь им не понадобилась. Частично уничтожены и повреждены два жилых дома и личные вещи жильцов.



Причину пожара и обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

