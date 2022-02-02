В Миассе прокуратура требует возбудить дело после установки арт‑объекта по завышенной стоимости

Подрядчику за конструкцию «Двойное сердце с городом» было заплачено 489 рублей, хотя аналогичный товар поставщики предлагают за 165 тысяч рублей

Прокуратура Миасса провела проверку после сообщений СМИ о возмущении горожан установкой нового арт-объекта «Двойное сердце с городом». Установлено, что цена на закупку завышена в три раза. Материалы дела направлены в следственные органы с требованием возбудить дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным сайта госзакупок, арт-объект «Двойное сердце с городом» — часть проекта благоустройства пешеходной зоны по улице 8 Марта. Электронный аукцион по этим работам состоялся в августе 2021 года, победителем стал предприниматель Карен Петросян. В середине октября работы были уже приняты, но «Двойное сердце» на 8 Марта появилось только в первых числах января. Объект оказался недоделанным: согласно технической документации, металлическое сердечко у ДК «Бригантина» должно быть дополнено скамейкой, но деревянное сиденье, как видно на фотоснимках, отсутствует. При этом стоимость арт-объекта по смете составила 489,6 тысячи рублей.

«Вместе с тем мониторинг сети Интернет прокуратурой города показал, что аналогичный товар предлагается поставщиками по цене от 164 тысяч 950 рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также установлено, что работы по установке арт-объекта в документации не предусмотрены, стоимость объекта не расшифрована, в связи с чем указанный арт-объект был установлен только 28.12.2021 несмотря на окончание работ по контракту 15.10.2021 и произведенную оплату. По состоянию на 13.01.2021 установленный арт-объект не имел предусмотренного контрактом сиденья. Главе Миасского городского округа вынесено представление об устранении нарушений. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по Миассу СУ СКР по региону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).