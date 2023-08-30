В Миассе полицейские нашли детей, игравших около Вечного огня

С ними и их родителями проведена необходимая работа

В Миассе Челябинской области полицейские установили детей, которые прыгали через Вечный огонь. Ими оказались школьники восьми и девяти лет. С детьми и их родителями проведена необходимая работа, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Миассу.

Проводя необходимые мероприятия, полицейские выяснили, что никаких противоправных действий дети не совершили. Однако они играли в подвижные игры, что недопустимо на территории символа памяти. Сами школьники пояснили, что никаких намерений, направленных на оскорбление памяти павших героев, у них не было.

«Полицейские провели всю необходимую работу как с детьми, так и с родителями, направленную на формирование правовых знаний и недопустимости противоправного поведения»,— сообщили в ведомстве.

Также полицейские обратились к жителям Миасса и всем южноуральцам с просьбой рассказать детям о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны и о недопустимости легкомысленного отношения к памятникам той эпохи.