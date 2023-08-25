В Миассе полиция разыскивает детей, которые прыгали через Вечный огонь

Инцидент прокомментировал глава города

В Миассе трое мальчишек прыгали через Вечный огонь, кидались венками и жгли гвоздики. Об этом написали местные паблики со слов очевидцев. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на место выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

«В целях установления всех участников инцидента полицейские опрашивают возможных очевидцев», — уточнили в пресс-службе.

По поводу этого случая высказался глава города Егор Ковальчук. Он подчеркнул, что такое поведение недопустимо.

«Воспитание детей в любви к Родине — наша прямая обязанность. Мы обязаны привить подрастающему поколению чувство патриотизма и уважения к нашей истории», — написал глава Миасса в своем личном телеграм-канале.