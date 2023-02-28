В Миассе мужчина попал под колеса тепловоза

Пострадавшего госпитализировали

В Миассе сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства ЧП на железнодорожной станции. Там под колеса локомотива попал 61-летний мужчина. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Пострадавший находился на путях в состоянии алкогольного опьянения.

«Машинист, увидев человека в габарите пути, подал сигнал высокой громкости и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось», — рассказали в транспортной полиции.

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь настилами, пешеходными переходами и убедившись в отсутствии приближающегося поезда.