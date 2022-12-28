В Челябинской области женщина скончалась после наезда поезда

Следственный комитет проводит проверку

В Челябинской области на станции Чернявской Южно-Уральской железной дороги поезд сбил женщину. В результате пострадавшая скончалась. Следственное управление на транспорте СК России проводит проверку, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

ЧП произошло в 14:30 в минувшее воскресенье, 25 декабря, на территории Красноармейского района. Известно, что женщина шла рядом с рельсами и, несмотря на то что машинист подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось. Женщина, личность которой устанавливается, скончалась на месте происшествия.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сообщили в ведомстве.